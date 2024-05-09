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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يبحث مع مسؤولين إيفواريين الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوت ديفوار، وتعزيز فرص الاستثمار المستقبلية في المجالات كافة بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارته إلى جمهورية كوت ديفوار، في إطار الجولة التي يقوم بها لعددٍ من الدول الأفريقية؛ تفعيلًا لمخرجات القمة السعودية الأفريقية التي استضافتها المملكة مؤخرًا، وتنفيذًا لحرص القيادة الرشيدة، على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة وتلك الدول؛ لتحقيق المصالح المشتركة.
إلى ذلك، عقد الوزير الفضلي والوفد المرافق، اجتماعًا مع ممثلي القطاع الخاص في كوت ديفوار؛ للتعرف على أبرز الشركات، وأهم منتجاتها، إلى جانب الوقوف على فرص الاستثمار الزراعي، التي تعود بالفائدة على البلدين، وضم الوفد الإيفواري كلاً من مدير الدبلوماسية الاقتصادية، وممثلَين لمركز الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية في كوت ديفوار.
يُشار إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون القائم على الشراكة الإستراتيجية والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية كافة، فضلًا عن الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها مع القارة الأفريقية؛ بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيز فرص الاستثمار فيها.
جاء ذلك خلال زيارته إلى جمهورية كوت ديفوار، في إطار الجولة التي يقوم بها لعددٍ من الدول الأفريقية؛ تفعيلًا لمخرجات القمة السعودية الأفريقية التي استضافتها المملكة مؤخرًا، وتنفيذًا لحرص القيادة الرشيدة، على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة وتلك الدول؛ لتحقيق المصالح المشتركة.
الاستثمار الزراعيواستعرض خلال لقائه وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والإيفواريين خارج كوت ديفوار، العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسُبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما بحث مع وزير الدولة للزراعة والتنمية الريفية في كوت ديفوار، أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية، والأمن الغذائي، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
إلى ذلك، عقد الوزير الفضلي والوفد المرافق، اجتماعًا مع ممثلي القطاع الخاص في كوت ديفوار؛ للتعرف على أبرز الشركات، وأهم منتجاتها، إلى جانب الوقوف على فرص الاستثمار الزراعي، التي تعود بالفائدة على البلدين، وضم الوفد الإيفواري كلاً من مدير الدبلوماسية الاقتصادية، وممثلَين لمركز الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية في كوت ديفوار.
يُشار إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون القائم على الشراكة الإستراتيجية والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية كافة، فضلًا عن الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها مع القارة الأفريقية؛ بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيز فرص الاستثمار فيها.