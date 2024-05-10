شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وعسير وجازان والباحة.

كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى حائل والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي .