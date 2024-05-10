شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق يتفقد جاهزية طرق المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق م. بدر بن عبدالله الدلامي، جولة تفقدية على عدد من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، شملت أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف التأكد من مستوى الصيانة والسلامة وضمان سير المشاريع ورفع مستوى الجاهزية على الطرق، لتلبية احتياجات وخدمة ضيوف الرحمن.

وتضمنت الجولة عددًا من الطرق الرئيسية التي تربط بين مدن المملكة، منها طريق الرياض الطائف السريع الذي يُعد من الطرق الحيوية المهمة والتي تربط بين العاصمة الرياض ومدينة الطائف.

وتفقد الدلامي طريق الطائف السيل والذي يسهل حركة الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج، كما تفقد طريق الطائف الخرمة - رنية - بيشة، الذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين عدد من المحافظات التابعة لمنطقة مكة. التأكد من جاهزية الطرق وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يجريها للتأكد من جاهزية الطرق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة.

كما تواصل الهيئة العامة للطرق جهودها المستمرة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة على الطرق، وتطوير البنية التحتية لتلبية الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.