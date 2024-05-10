شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ساعة.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن مبادرات "الفرص التطوعية" بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مبادرات الفرص التطوعية بواقع 50 ألف ساعة تطوعية، والتي سيجري تنفيذها خلال 3 أشهر.

حضر الافتتاح وكلاء الوزارة ومديري الإدارات بالفرع ومدير عام الفرع الشيخ أسامة المدخلي، وذلك ضمن زيارته التفقدية لفرع الوزارة بمنطقة جازان.

تتضمن الفرص التطوعية التي تخدم الوزارة وتحقق أهدافها الاستراتيجية، استهداف 50 ألف ساعة تطوعية في عدة مجالات، وهي المجال الخدمي والديني والفني والإعلامي والاجتماعي والبيئي والإداري والثقافي والتنظيمي، وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

تعزيز قيم التطوع

وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود وأعمال الوزارة، لتعزيز قيم التطوع، وتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية، وأيضًا تكثيف تلك الأعمال التطوعية التي تسهم في خدمة بيوت الله ومرافقها، وتحقيق رؤية المملكة 2030 إلى مليون متطوع.

وقدمت إدارة العمل التطوعي بفرع الوزارة بمنطقة جازان خلال الربع الأول من العام الحالي 903 فرص تطوعية، شارك فيها 3492 متطوعًا ومتطوعة، وبلغت عدد الساعات التطوعية المنجزة 42743 ساعة تطوعية.​