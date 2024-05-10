شكرا لقرائتكم لقطات لهطول أمطار غزيرة وجريان السيول في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت مساء اليوم على منطقة نجران أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار- بمشيئة الله تعالى-.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

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في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.