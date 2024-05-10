شلالات خيرة في الباحة.. أيقونة سياحية جنوب غرب السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات من شلالات خيرة في منطقة الباحة بعد هطول أمطار غزيرة جنوب غرب السعودية.

تدفق شلالات خيرة في الباحة

وأظهر المقطع، مشاهد مذهلة من تدفق شلالات خيرة في الباحة، بعد هطول أمطار الخير جنوب البلاد، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وتشهد العديد من المناطق في السعودية، هطول أمطار وجريان السيول وتدفق الشلالات، حيث يحرص الأهالي على الخروج للاستمتاع بالأجواء والتقاط والمقاطع التذكارية.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.