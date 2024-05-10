شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث رئاسة الشؤون الدينية: منع الحج بلا تصريح يوافق مقتضيات النصوص الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد، والمتحدث باسم رئاسة الشؤون الدينية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، أن منع الحج بلا تصريح، جاء وفق مقتضى النصوص الشرعية، والمقاصد المرعية، وروعي فيه مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحج.

تصريح الحج

وأضاف أن اشتراط استخراج التصريح للحج، جاء كذلك لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومراعاة الزحام والتدافع؛ تطبيقًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".وبين: أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك، يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، وقد جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.وسئل الله التوفيق والقبول والتيسير لحجاج بيت الله الحرام، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء كِفاء ما يُقدمانه لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين.