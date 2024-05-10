شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة جازان" تنفذ 3228 جولة رقابية لمتابعة الشروط الصحية بأسواق الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان خلال الأشهر الأربعة الماضية 3228 جولة رقابية على أسواق الأسماك والمنتجات البحرية بمدينة جيزان.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس محمد علي آل عطيف أن تلك الجولات تأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها الفرع للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لتحقيق المستهدفات المطلوبة للأمن الغذائي. المخالفات المرصودة وبين أن الفرق الميدانية قامت خلال الجولات بمصادرة وإتلاف 7830 كيلو جراماً من الأسماك والقشريات البحرية والمستزرعة الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 282 إنذاراً ومخالفة لأسباب مختلفة منها بيع أسماك فاسدة، وعدم ارتداء قفازات أثناء تنظيف الأسماك، وسوء نظافة بعض منافذ البيع، انتهاء البطاقة الصحية، وسوء نظافة العمالة.

وأكد استمرار الحملات الميدانية التفتيشية على جميع أسواق الأسماك بالمنطقة، داعياً العاملين والمستثمرين في تجارة الأسماك والروبيان للتقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

