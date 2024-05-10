شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليون من طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يؤدون اختبارات "نافس" الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق يوم الأحد القادم الاختبارات الوطنية نافس للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وبمراقبين من خارج المدارس، والتي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم، وذلك في الفترة من 12 إلى 27 مايو 2024م؛ بهدف قياس الأداء التعليمي للطلبة والمدارس وتحسينه، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية اختبارات "نافس" بالمملكة وتطبق اختبارات (نافس) لهذا العام في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في مناطق ومدن المملكة، وذلك بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 20 ألف مدرسة، وتستهدف الاختبارات مجالي القراءة والرياضيات في الصف الثالث الابتدائي، ومجالات الرياضيات والقراءة والعلوم في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما تطبق الاختبارات على جميع الطلبة في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مدارس المملكة، وعلى جميع طلبة الصف الثالث الابتدائي في عينة من مدارس المرحلة الابتدائية.

وكانت الهيئة قد نفّذت -ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي (نافس)- حلقات نقاش للتهيئة والاستعداد لهذه الاختبارات، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 20 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، وبمشاركة مديري التعليم، ومديري مكاتب التعليم، ورؤساء الإشراف، وإدارات الأداء التعليمي بإدارات التعليم بالمملكة ، ويصدر -بناء على هذه الاختبارات -عدد من التقارير العلمية التفصيلية على المستوى الوطني، وعلى مستوى إدارات ومكاتب التعليم، وعلى مستوى المدارس.

كما تصدر بطاقة أداء لكل مدرسة ولكل مكتب وإدارة تعليم، توضح مستوى أداء الطلبة في كل منها، في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وتشمل البطاقات مقارنة مع الأداء على مستوى المملكة، وعلى مستوى مكاتب وإدارات التعليم والمدارس، وتُنشر بطاقات الأداء على منصة تميز الرقمية، كما تزود هذه البيانات والتقارير صّناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة، تساعد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ لتحسين جودة عمليات التعليم في المدرسة والتحصيل التعليمي للطلبة، وتساعد في رصد مستوى التقّدم والتغيير على المستويات كافة . الدورة الأولى من الاختبارات الوطنية يشار إلى أن الهيئة طبّقت الدورة الأولى من الاختبارات الوطنية نافس على عينة من الطلبة في جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، في العام الدراسي 2021/ 2022م، ومثلت (دورة التهيئة)، ثم طُبقت في العام الدراسي 2022/ 2023م على جميع الطلبة في الصفوف المستهدفة في جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتأتي هذه الاختبارات استنادًا على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، المتضمن "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية؛ كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام.

