السعودية | بـ44 مئوية مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة.. والسودة الأدنى

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بـ44 مئوية مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة.. والسودة الأدنى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 44، المدينة المنورة 40، جدة والعلا وينبع والقنفذة 38، الخرج وشروره 37، الرياض وعرعر 36، درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن أبها 27، الباحة 25، السودة 22 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 12، الباحة 14، أبها 16، حائل وتبوك 20، الرياض والدمام 23، المدينة المنورة وجدة 26، مكة المكرمة 28 درجة مئوية.