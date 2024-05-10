تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث "شركات التأمين" يكشف عن شرط الحصول على خصم 60% بوثيقة التأمين

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، أنه إذا كان السجل التأميني "سليم" لمدة 5 سنوات يتأهل الشخص للحصول على خصم يصل إلى 60% بوثيقة التأمين في حالة التأمين الشامل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " هناك تنافس بين الشركات في الأسعار والخدمات، وهناك مراجعات دولية لتحديد التسعير ".

وأشار إلى أن انتشار التأمين وزيادة عدد المؤمن لهم في المملكة يحسن من السلوك المروري لقائدي المركبات لأن الأسعار مرتبطة بالسجل التأميني للعميل وكلما كان الشخص لديه سجل تأميني نظيف لمدة 5 سنوات سيأخذ خصم عالي يصل إلى 60%. مؤكدا أن انتشار التأمين في صالح الجميع.