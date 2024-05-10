شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات الإعلام.. "كنوز السعودية" تفوز بجائزتين عن "هورايزون" و"بخروش" والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة كنوز السعودية

فيلم "هورايزون"

مبادرات وزارة الإعلام

الدمام - شريف احمد - حصل فيلما "هورايزون" و"بخروش" من إنتاج مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام على جائزتي النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية بدورته العاشرة.وحصل فيلم "هورايزون" على جائزة أفضل فيلم عن البيئة السعودية، فيما حصد فيلم "بخروش" جائزة أفضل تصوير سينمائي.ويسهم فيلم "هورايزون" في زيادة الوعي بالتنوّع البيئي في المملكة، والتعريف بالمناطق الجغرافية الفريدة، والجهود المبذولة لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، وتعريف العالم بكنوزها المختلفة، من خلال إظهار طبيعتها الخلابة، التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية المتنوعة، ورفع الوعي بثراء أرض المملكة.ويأتي فيلم "هورايزون" ضمن جهود المملكة واهتماماتها بالقطاع البيئي، كونه ضمن مستهدفات برامج رؤية 2030، لإعطاء الأولوية للحفاظ على الحياة الفطرية، وسنّ الأنظمة لحمايتها، تحت إشراف المركز الوطني للحياة الفطرية.وأطلقت كنوز فيلم "هورايزون" مطلع العام الجاري بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ ليكون مرجعًا بصريًا ومعلوماتيًا عن الحياة الفطرية في المملكة، ويعرض حاليًا على منصة نتفليكس وشاشات الخطوط السعودية.فيما يحكي الفيلم الدرامي القصير "بخروش" جانبًا من قصة معركة وادي قريش التي قادها الفارس بخروش بن علاّس الزهراني، وقاتل فيها تحت لواء إمام الدولة السعودية الأولى، بهدف توثيق قصص الفرسان السعوديين عبر تجسيدها في أفلام درامية.وتعد كنوز إحدى مبادرات وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-؛ وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.وأنتجت "كنوز" عددًا من الأعمال؛ مثل: "المحطة سبعة"، "مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية"، وأطلقت مؤخرًا الفيلم القصير "راعي الأجرب".يذكر أن مهرجان أفلام السعودية هو أحد فعاليات جمعية السينما، وتنظمه بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.