شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ضبط مقيمين لنشرهما إعلانات حج وهمية ومضللة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيمين من الجنسية المصرية.

وأشارت إلى أنهما نشرا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حملات الحج الوهمية والمضللة وذكرت أنها تضمنت توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرض النصب والاحتيال.

وبينت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.