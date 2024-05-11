اخبار السعوديه

بالفيديو.. ضبط مقيمين لنشرهما إعلانات حج وهمية ومضللة

0 نشر
واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ضبط مقيمين لنشرهما إعلانات حج وهمية ومضللة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيمين من الجنسية المصرية.
وأشارت إلى أنهما نشرا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حملات الحج الوهمية والمضللة

وذكرت أنها تضمنت توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرض النصب والاحتيال.
وبينت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا