شكرا لقرائتكم خبر عن "طريق مكة".. تسخير لكافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، بفريق عمل مبادرة "طريق مكة" وما يقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.

وتفقد الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار إسلام آباد الدولي، مؤكدا أن حكومة المملكة وبتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله-، سخرت الإمكانات البشرية والمالية لخدمة ضيوف الرحمن كافة، وأن مبادرة طريق مكة هي امتداد لهذه الجهود المباركة. مبادرة "طريق مكة" في باكستان واطلع السفير المالكي على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات التي ينفذها الجانبان الباكستاني والسعودي، لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي.

ومبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وتهدف إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة. خدمات الحجاج كما يشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

وكذلك ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.