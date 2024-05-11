شكرا لقرائتكم خبر عن حي حراء الثقافي يقدم إرثاً تاريخياً متنوعاً عن مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية