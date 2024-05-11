- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام سيارات الأجرة بتوضيح العداد.. وشهادة التحقق شرط الاستخدام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة، الاشتراطات الفنية لعدادات سيارات الأجرة، عبر منصة "استطلاع"، بهدف مطابقتها لمتطلبات نظام القياس والمعايرة، وتحديد الشروط ومتطلبات استخدامها وكذا أنواع الرقابة المترولوجية التي تخضع لها.
وألزمت الهيئة مستخدم عداد سيارة الأجرة بضمان الحالة الجيدة للإطارات المجهزة بسيارة الأجرة، ومطابقة أبعادها لتلك المستخدمة في تحديد العامل، والمحددة من قبل صانع سيارة الأجرة.
واشترطت على مستخدم عداد سيارة الأجرة وضع العداد بحيث تكون الشاشة واضحة للعميل، وإجراء التحقق الدوري عند إعادة استخدام العداد بعد فكه من سيارة الأجرة.
وأكدت لائحة الاشتراطات أن الصانع أو المستورد مسؤول عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية المتعلقة، وتقع المسؤولية ذاتها أيضا على مستخدم عداد سيارة الأجرة ومالكها.
وحددت الهيئة 4 متطلبات فنية لعدادات الأجرة تتضمن إجراء فحوصات التحقق الدوري على عداد سيارة الأجرة وهو مثبت في السيارة وموصّل بمولد الإشارة الخاص به.
وتتضمن المتطلبات أن تكون برمجيات عداد سيارة الأجرة مصمم بطريقة آمنة ومحمية، وأن تكون أجزاء عداد سيارة الأجرة محمية في علبة ضد العوامل الخارجية مثل الرطوبة والغبار، ويلزم حماية هذه العلبة بوضع علامة الحماية عليها.
وأكدت الهيئة أن القياس بوحدات النظام الدولي للوحدات «SI unit»: المسافات المقطوعة بالمتر أو الكيلومتر - الزمن بالثانية أو الدقيقة - عرض المبالغ المطلوبة للدفع بالريال السعودي.
وأوضحت أن التحقق الدوري على عداد سيارة أجرة يشمل فحصًا إداريًّا وفحوصات فنية ومترولوجية تُجرى وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة.
وألزمت الهيئة مستخدم عداد سيارة الأجرة بضمان الحالة الجيدة للإطارات المجهزة بسيارة الأجرة، ومطابقة أبعادها لتلك المستخدمة في تحديد العامل، والمحددة من قبل صانع سيارة الأجرة.
واشترطت على مستخدم عداد سيارة الأجرة وضع العداد بحيث تكون الشاشة واضحة للعميل، وإجراء التحقق الدوري عند إعادة استخدام العداد بعد فكه من سيارة الأجرة.
استخدام عداد الأجرةوحظرت الهيئة استخدام عداد سيارة أجرة يحمل علامة الرفض أو لا يحمل شهادة تحقق دوري سارية الصلاحية أو جرى التلاعب أو فك علامة الحماية أو يحمل علامة تحقق تالفة، ويعتبر كل استخدام له مخالفة يعاقب عليه طبقًا لأحكام نظام القياس والمعايرة.
وأكدت لائحة الاشتراطات أن الصانع أو المستورد مسؤول عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية المتعلقة، وتقع المسؤولية ذاتها أيضا على مستخدم عداد سيارة الأجرة ومالكها.
وحددت الهيئة 4 متطلبات فنية لعدادات الأجرة تتضمن إجراء فحوصات التحقق الدوري على عداد سيارة الأجرة وهو مثبت في السيارة وموصّل بمولد الإشارة الخاص به.
متطلبات العدادوتشمل المتطلبات الفنية ألا تتأثر الخصائص المترولوجية لعداد سيارة الأجرة، أو نتائج القياس، عند توصيله بأي أداة أخرى مثل: الطابعة، وأن تكون جميع أجزاء عداد سيارة الأجرة والتوصيلات المرتبطة به التي لها تأثير على نتيجة القياس مصممة بطريقة آمنة ومحمية.
وتتضمن المتطلبات أن تكون برمجيات عداد سيارة الأجرة مصمم بطريقة آمنة ومحمية، وأن تكون أجزاء عداد سيارة الأجرة محمية في علبة ضد العوامل الخارجية مثل الرطوبة والغبار، ويلزم حماية هذه العلبة بوضع علامة الحماية عليها.
وأكدت الهيئة أن القياس بوحدات النظام الدولي للوحدات «SI unit»: المسافات المقطوعة بالمتر أو الكيلومتر - الزمن بالثانية أو الدقيقة - عرض المبالغ المطلوبة للدفع بالريال السعودي.
وأوضحت أن التحقق الدوري على عداد سيارة أجرة يشمل فحصًا إداريًّا وفحوصات فنية ومترولوجية تُجرى وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة.