تقنية حبونا تفتتح قاعة الواقع الافتراضي (VR)

زار مدير عام ⁧‫التدريب التقني‬⁩ بمنطقة ⁧‫نجران‬⁩ كلية التقنية بمحافظة حبونا، حيث تخلل الزيارة افتتاح معرض السلامة المهني بالكلية الذي يهدف لربط المتدربين بالواقع وتطويرهم عملياً من النواحي المهنية والتدريبية والفنية. كما أنه صاحب الزيارة افتتاح قاعة الواقع الافتراضي (VR) والتي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التطبيق العملي للمقررات ومحاكاتها بالواقع الحقيقي. وأوضح عميد كلية التقنية المهندس مبارك مهدي آل مخلص بأن من منطلق دمج التقنيات الحديثة والناشئة في بناء المحتوى التدريبي التفاعلي باستخدام الواقع الفتراضي المعزز ودمج الذكاء الصطناعي في التدريب حيث انه من أبرز النقاط في اللقاء السنوي لقيادات المنشآت التدريبية 1445هـ قامت الكلية التقنية بحبونا بأنشاء هذة القاعة.



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