شكرا لقرائتكم خبر عن تتبع دقيق ونتائج حاسمة.. تفاصيل سحب منتجات مرتبطة بالتسمم في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في بيان اليوم السبت، سحب منتجات غذائية مرتبطة بحالات التسمم في الرياض.

وجاء إعلان الوزارة تأكيدا لما نشرته "اليوم" في وقت سابق. للمزيد عن انفراد "اليوم" بالخبر اضغط هنا.

ويعكس البيان الصادر للإعلان عن نتيجة فحوصات العينات المسحوبة من مصدر التسمم الغذائي في الرياض، مدى سرعة وتكامل الجهات ودورها المستمر لضمان سلامة الغذاء بالمملكة. حادثة التسمم الغذائي أكد البيان الصحفي الصادر سرعة تعامل الجهات ذات العلاقة مع حادثة التسمم الغذائي في الرياض، من لحظة الإبلاغ عن ذلك ولحين صدور نتائج فحوصات العينات المسحوبة.

وجاء اكتشاف المسبب الرئيس للتسمم الوشيجي في الرياض، بعد تتبع الجهات ذات العلاقة كافة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية والمواد الأولية لتجهيز الوجبات الغذائية التي تُورد للمصدر المسبب للتسمم. سلامة الغذاء أكد البيان أن الجهات ذات العلاقة قد اتخذت الإجراءات التي تضمن سلامة الغذاء من خلال سرعة إلزام المصنع بسحب الكميات المتبقية من المنتج، وبجميع تشغيلاته وكافة تواريخ الصلاحية من المنشآت الغذائية من لحظة اكتشاف الأسباب.

وقد صدر البيان لتوضيح المنتج المسبب للتسمم الغذائي في الرياض جاء بهدف الشفافية، بما لا يدع مجالاً للشك في قدرة الأجهزة الحكومية على التعامل السريع مع البلاغات التي تردها من المستهلكين. متابعة سحب المنتج ستعمل الجهات ذات العلاقة على استمرار متابعة عمليات سحب المنتج وتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة وبما يعزز من سلامة المنتجات المقدمة في المطاعم.

تؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.