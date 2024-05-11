وزارة الحج تدعو لاستكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل

دعت وزارة الحج والعمرة إلى استكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل، وذلك للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، كما طالبت الوزارة بتوثيقها من خلال تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة قبل الوصول إلى مكة المكرمة. وأوضحت ان التطعيمات تتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية.



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