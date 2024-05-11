شكرا لمتابعة خبر عن مدارس الليث تعلن جاهزيتها لأداء اختبارات (نافس).. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت مدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث استعداداتها لإجراء الاختبارات الوطنية (نافس) ، والتي تجريها هيئة تقويم التعليم والتدريب بدءًا من يوم غدٍ الأحد وتستمر إلى السابع والعشرين من مايو الجاري لطلاب الصفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم .

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث الدكتور محمد بن أحمد العاقل أن المدارس قد سارت في ضوء خطة منهجية لتحسين نتائج طلابها في هذه الاختبارات وتحقيق التنافسية على المستوى الوطني ، مشيرًا إلى حزمة من البرامج الفاعلة التي اتخذتها للإسهام في نجاح هذه الخطة متمثلةً في الزيارات الإشرافية لتقديم الدعم والمساندة للمدارس ، مع تنفيذ اختبارات محاكية حتى يتقن الطلاب هذا النوع من الاختبارات ، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف وحث أولياء الأمور على تهيئة أبنائهم وبناتهم لأدائهم الاختبار بتميز وتفوق .

وأضاف : قامت الإدارة بإطلاق حملة إعلامية مصاحبة للاستعداد لاختبارات (نافس) تهدف إلى نشر الوعي بهذه الاختبارات وكيفية أدائها ، مع التعريف بأثرها الإيجابي على الطالب والمدرسة والمنظومة التعليمية .

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن تطبيق الاختبارات الوطنية (نافس) للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالشراكة مع وزارة التعليم ؛ لقياس الأداء التعليمي للطلبة والمدارس وتحسينه ، وتقويم جودة مخرجات التعليم ، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم ، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030 .