شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل تدشين أكبر مجمع "قرآني تعليمي نسائي" بالمملكة في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام