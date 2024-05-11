شكرا لقرائتكم خبر عن 660 مخالفة بلدية في عرعر خلال الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية بعرعر تنفيذ 2070 جولة رقابية تفتيشية خلال الربع الأول من العام 2024م.

وشملت الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت. الجولات الرقابية في عرعر وأسفرت عن تسجيل 660 مخالفة. وأكدت أمانة المنطقة استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية.



والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للأهالي.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.