شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على عسير والباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - يستمر الطقس الماطر على عدد من مناطق المملكة، إذ هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.وشملت محافظتي المجاردة، ومحايل عسير ومركزي السودة وبلحمر وعقبة الصماء، سالت على إثرها الأودية والشعاب.كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن.كما شملت القرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها.وكذلك العديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.