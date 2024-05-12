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السعودية | “الحج”: تجنّبوا الرسائل المجهولة والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج.

وقالت الوزارة، إنه يجب الحرص على التعامل عبر المسار الإلكتروني، من أجل ضمان التعاملات الموثوقة.

ودعت وزارة الحج، إلى الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية على الرقم (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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