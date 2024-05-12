السعودية | “وقاء” يحتفي باليوم الدولي للصحة النباتية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظَّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” اليوم، احتفالاً باليوم الدولي للصحة النباتية، بالتزامن مع الاحتفال العالمي، وذلك تحت شعار “حماية النباتات.. حماية للحياة”؛ لرفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات وحماية البيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، أن هذا الاحتفاء يستهدف رفع وتعزيز مستوى وعي المجتمع بأهمية ودور صحة النباتات في توفير الغذاء، والمحافظة على البيئة والصحة والتطور الاقتصادي، إضافة إلى الحث على العمل لحماية النباتات من انتشار الآفات المدمرة، وتشجيع الابتكار العلمي للتصدي لتهديدات الآفات، ودعم الممارسات التي تقلل من انتشارها، إلى جانب تسليط الضوء على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز وقاء للوقاية من الآفات النباتية وطرق مكافحتها وجهوده وإنجازاته في ذلك.

وأشار الغامدي إلى أهمية توحيد الجهود للحفاظ على الغطاء النباتي، حيث نعتمد على النباتات في 80% من الطعام الذي نتناوله و 98% من الأكسجين الذي نتنفسه، موضحاً أن الآفات النباتية مسؤولة عن فقدان ما يصل إلى 40% من المحاصيل الغذائية العالمية، ومسؤولة كذلك عن الخسائر التجارية التي تتجاوز 220 مليار دولار أمريكي في المنتجات الزراعية سنوياً، وهو ما يدعونا جميعاً إلى تكثيف العمل للقضاء على تلك الآفات ومكافحتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز وقاء أن المركز يعمل على دوره في الوقاية والمكافحة من الآفات والأمراض النباتية، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات دورية للرصد والمتابعة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

يُذكر أن منظمة الأمم المتحدة حددت يوم 12 مايو من كل عام، يوماً عالمياً مخصصاً للاحتفال السنوي باليوم الدولي للصحة النباتية؛ لرفع مستوى الوعي العالمي حول كيفية حماية صحة النبات للقضاء على الجوع والحد من الفقر، وحماية التنوع البيولوجي والبيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويُعدّ هذا اليوم إرثاً رئيساً للسنة الدولية للصحة النباتية 2020.