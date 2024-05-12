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شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة رابغ" تنفذ حملات لتشجير الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ تنفيذ مبادرات للتشجير، ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يُنَفّذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبالتعاون مع الشراكة المجتمعية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن مكتب الوزارة نظم حملة شملت تشجير عدد من المباني، مثل مبنى وكالة الأحوال المدنية بالمحافظة.
وأضاف "القارزي" أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في إتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع بالمحافظة بهدف إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر.
ويأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير، الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة.
وكذلك مشاركة المتطوعين في مبادرة “السعودية الخضراء” التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في إطار الجهود المستمرة للوصول للأعداد المستهدفة، التي تعـد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن مكتب الوزارة نظم حملة شملت تشجير عدد من المباني، مثل مبنى وكالة الأحوال المدنية بالمحافظة.
البرنامج الوطني للتشجيروأشار إلى استكمال المساهمة في زراعة مباني الجهات الحكومية والأهلية، حسب الخطة المعدة للمبادرة.
وأضاف "القارزي" أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في إتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع بالمحافظة بهدف إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر.
ويأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير، الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة.
مشاريع التشجيروأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ماجد بن عبد الله الخليف، أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد.
وكذلك مشاركة المتطوعين في مبادرة “السعودية الخضراء” التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في إطار الجهود المستمرة للوصول للأعداد المستهدفة، التي تعـد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.