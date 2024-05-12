شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية هطول أمطار في الطائف والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (19.6) ملم في مطار الطائف، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت الطائف (17.8) ملم، والشفا بالطائف (13.8) ملم، متنزه سيسد بالطائف (4.8) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (23) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 11 مايو، وحتى التاسعة صباح الأحد 12 مايو 2024م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، والباحة).أشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (14.0) ملم في محايل، و(10.0) في تيهان وباحة ربيعة، و(8.2) في السودة بأبها، و(5.0) ملم في وادي نعمة بالمجاردة، فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة (10.6) ملم في الضميرية بالمدينة، و(7.4) ملم في المدينة المنورة، و(1.6) ملم في الصويدرة بالمدينة.وأوضح التقرير أن مطار الباحة في العقيق بمنطقة الباحة سجّل (4.8) ملم، وبلجرشي (3.8) ملم، فيما سجّلت منطقة حائل (2,5) ملم في الروضة بحائل، و(0.7) ملم في الشيحية ببقعاء، و (0.6) ملم في الغزالة، بينما سجّلت القصيم (1.1) ملم في الدليمية ببريدة، و(0.6) ملم في البتراء بالنبهانية، وسجّلت منطقة الرياض (0.8) ملم في محطة القطار بالمجمعة، بينما سجّلت الشرقية (0.6) ملم في كل من محطة القطار، ومطار القيصومة بحفر الباطن.ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة هذا الرابط.