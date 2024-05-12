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تسجيل 23 مخالفة وإنذار 14 منشأة برفحاء خلال أسبوع

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واس - رفحاء 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية رفحاء تنفيذ 174 زيارة رقابية تفتيشية خلال الأسبوع الماضي.
وشملت الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت.

الجولات الرقابية على الأسواق في رفحاء

وأسفرت عن تسجيل 23 مخالفة، وإنذار 14 منشأة، ومصادرة 40 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

وذكرت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للأهالي.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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