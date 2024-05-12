شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 23 مخالفة وإنذار 14 منشأة برفحاء خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الجولات الرقابية على الأسواق في رفحاء

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية رفحاء تنفيذ 174 زيارة رقابية تفتيشية خلال الأسبوع الماضي.وشملت الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت.وأسفرت عن تسجيل 23 مخالفة، وإنذار 14 منشأة، ومصادرة 40 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.وذكرت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للأهالي.ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.