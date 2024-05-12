اخبار السعوديه

الخريجي يبحث تعزيز مجالات التعاون مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث تعزيز مجالات التعاون مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الأحد، في ديوان الوزارة بالرياض، نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام.
وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير مجالات التعاون في الجوانب كافة.
بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا