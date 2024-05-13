معاقبة 4 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 4 معدات تقوم بتجريف التربة يعمل عليها مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و3 مقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ‏ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 54 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مؤكدة أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.‏ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

فيما ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب، وهم 3 من الجنسية البنجلاديشية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسية الهندية، يعملون على 7 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.