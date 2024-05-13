شكرا لقرائتكم خبر محمية الملك سلمان أول محطة سعودية للطيور المهاجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم، وذات أهمية عالية لحماية الطيور وهي خمس مناطق «طريف وحائل وطبرجل والطبيق وحرة الحرة».
وتركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها، حيث تشكل الطيور المهاجرة 88 من إجمالي الطيور المسجلة في المحمية.
المحمية والطيور المهاجرة:
- الطيور المهاجرة تشكل 88 % في المحمية.
- تسجيل 290 نوعا من الطيور البرية.
- 58 % من إجمالي عدد الطيور المسجلة.
- 499 نوعا من الطيور مسجلة بالمملكة.
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