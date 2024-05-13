شكرا لقرائتكم خبر قمة عالمية للتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي بالرياض سبتمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمير محمد بن سلمان ، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر المقبل في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، خالص الشكر والامتنان لولي العهد على تفضله بهذه الرعاية الكريمة لدعم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دعمه الدائم والمستمر لسدايا للقيام بمهامها الرئيسة في قيادة الملف الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه التقنيات المتقدمة بما يعزز من مكانة المملكة الدولية في هذا المجال وتحقيق الريادة لها.

ودعا الغامدي كبار المتخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناع السياسات والأنظمة المؤثرين في بناء هذه التقنيات من مختلف دول العالم إلى المشاركة في هذه القمة لتقديم الأفكار والرؤى التي تسهم في وضع الأطر العامة التي تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يحقق الفائدة المرجوة منها وإيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على مختلف تحديات هذه التقنيات. كما دعا المهتمين بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والمبتكرين إلى حضور أعمال القمة التي ستنعكس مخرجاتها إيجابا على المستوى المحلي للمملكة والمستوى الدولي انطلاقا من تعزيز الدور الفاعل للمملكة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 بما يسهم في تحقيق الخير للبشرية جمعاء.

محاور نقاش أعمال القمة:

الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي.

أهمية تطوير بيئة محفزة للطاقات البشرية في هذا المجال

الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعالمي.

العلاقة التكاملية بين الذكاء البشري والاصطناعي.

قادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي.

العلاقة بين البيانات والتطبيقات.

الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

محاور فرعية: