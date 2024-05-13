شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفل من صعق كهربائي أثناء هطول الامطار بمستشفى خليص العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل طوارئ مستشفي خليص العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في حالة حرجة جراء تعرضه لصدمة كهربائية أثناء اللعب مع أقرانه بعد هطول الأمطار على أسلاك الكهرباء في سطح منزلهم.

وأوضح تجمع مكة المكرمة بأن طوارئ المستشفى استقبل الطفل وكان في حالة غير مستقرة ويعاني مع انتفاخ شديد بالبطن وفي جميع عضلات الجسم وصعوبة شديدة في التنفس، تم تخدير الطفل ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي وعمل فحص للمريض بالأشعة والتحاليل اللازمة وأعطائه العلاج اللازم لاستقرار علاماته الحيوية.

وتابع "استقرت الحالة وأصبحت جاهزة للتحويل إلى قسم الحروق الكهربائية بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة عضو تجمع جدة الأول تحت إدارة قسم التنسيق الطبي للحالات الحرجة بعد أن تمت الإسعافات المطلوبة وإنقاذ حياة الطفل".