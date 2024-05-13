شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة معلمين وطلبة.. تنظيم مبادرة لدعم التطبيق العملي لمبادئ العلوم الصحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلا بالإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب بالتعاون مع إدارة تعليم مكة، مبادرة التطبيق العملي لمقرر مبادئ العلوم الصحية، يستفيد منها 233 طالباً بالمرحلة الثانوية ضمن مسار الصحة والحياة، بالإضافة إلى 15 معلمًا لمقرر مبادئ العلوم الصحية يمثلون 15 مدرسة حكومية وأهلية.

وتأتي فكرة المبادرة على ربط النظرية بالتطبيق وذلك لرفع مستوى العمق المعرفي والمهاري لدى الطلاب وبالتالي تعزيز تحصيلهم العلمي ضمن مناخ تعليمي نشط.

حيث شاركت أقسام طبية مختلفة شملت مكافحة العدوى، المحاكاة الإكلينيكية، التمريض وأخيرًا السلامة المهنية والتي تعتبر موضوعات التطبيق العملي لهذه المبادرة. تعزيز مفهوم الرعاية الصحية لدى الطلبة وتقوم أهداف المبادرة على إتاحة الفرصة للطالب لممارسة التطبيق العملي وتثبيت الجوانب النظرية لما تعلمه في حجرة الصف وتكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو مهن الرعاية الصحية بتخصصاتها المختلفة بالإضافة إلى التقاء الطلاب مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وطرح كافة الاستفسارات لديهم مع اكتساب الخبرات والمهارات المختلفة، التي تعينه كممارس مستقبلي للرعاية الصحية، علاوة على أهمية نقل الأثر من خلال الطلاب إلى أقرانهم وذويهم وفق ما اكتسبوه من خبرة في هذا النشاط.

وجدير بالذكر، أن المبادرة انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وسيستمر البرنامج حتى نهاية يوم الخميس المقبل.