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تعليمات جديدة بشأن تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين بالمملكة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات تعليمات جديدة بشأن تجديد جواز السفر في ، للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين.
وأوضحت أن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.

تجديد جواز السفر في السعودية

كما دعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.
وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول.

جواز السفر السعودي

ولفتت إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر، منوهة بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبينت أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها لذلك.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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