شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات جديدة بشأن تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية