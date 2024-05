شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ "الشورى" يطالب بإنشاء خطوط سككية جديدة تربط مكة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عضو مجلس الشورى م. محمد العلي وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل بإنشاء خطوط سككية جديدة تربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة الرياض والمناطق الجنوبية وربط منطقة المدينة المنورة بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك لتحقيق هدفها في تحسين الربط المحلي لشبكات التجارة والنقل.جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.وطالب المجلس بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات- بوضع برامج مشتركة تعنى بالاستفادة المثلى من إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية.كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1444/1445هـ، دعا خلاله الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى التعريف والتسويق - من خلال الملحقيات التجارية والفعاليات والملتقيات الملائمة - ببرامج وآليات التمويل والضمان المتاحة لمستوردي السلع والخدمات السعودية واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التجارة والاستثمار الأستاذة حنان السماري , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية.ودعا المجلس الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية- , إلى تطوير منهجية المسح الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية, لتوفير المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بإجراء تحقيقات المعالجات التجارية.وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية, وتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة، لتحليل الأثر الاقتصادي بشأن الفرص المتاحة لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة.كما دعا المجلس في ذات القرار الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تحديث مبادرات أهدافها الاستراتيجية وبناء مؤشرات الأداء , بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للتجارة الخارجية وتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الصادرات السعودية.وفي الشؤون الخاصة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي , أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1444/1445هـ .واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سليمان الفيفي , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير.وفي الشؤون الخاصة بالأوقاف أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بسرعة معالجة أوقاف المزارع، واستثمارها الاستثمار الأمثل وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري وقد تبنتها اللجنة.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للأوقاف إلى دراسة إنشاء صندوق وقفي لدعم وتنمية الأوقاف المتعثرة والمتعطلة.وخلال الجلسة ذاتها أصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه المركز الوطني للنخيل والتمور - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - دعم المزارع الصغيرة للنخيل بإحلال أصناف تتصف بإنتاجية وجدوى اقتصادية عالية وتسهيل توفير مدخلات الزراعة لها.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي1444/1445هـ.ودعا المجلس في قراره المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص - إلى بحث ما يتعلق بتبادل الإعفاء الضريبي للتمور السعودية, لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن على المركز تفعيل الاقتصاد التشاركي الزراعي , وتشجيع الزراعة التعاقدية لدعم الاستدامة الإنتاجية في قطاع النخيل والتمور.وأكد المجلس أن على المركز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور عيسى العتيبي , والدكتور عيسى العيسى , وقد أخذت اللجنة بمضمونها.وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بتطوير نموذج أعمال للعمل التجاري مبني على أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة للشركات الرائدة في مجال الخدمات البريدية واللوجستية.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1444/1445هـ بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.وطالب المجلس في قراره المؤسسة بوضع خطة مرتبطة بأهداف زمنية محددة لتخفيض تكاليف المؤسسة بشكل عاجل, لتحقيق التوازن المالي والوصول إلى الربحية.وفي شأن بيئي آخر أصدر المجلس قرار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه صندوق البيئة في ظل المنح والحوافز والإعانات التي يقدمها، بالعمل على معالجة أسباب تدني المبلغ المنصرف الفعلي مقارنةً بالمعتمد ضمن باب المنح والإعانات بميزانيته وتنويع الخدمات التي يقدمها في برنامج الحوافز والمنح وتوعية المستفيدين من خلال وسائل التواصل المتنوعة للاستفادة من تلك الخدمات.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.وطالب المجلس في قراره صندوق البيئة - بالتنسيق مع المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد - بالعمل على تنويع الاستثمار في الصناعات والمشروعات البيئية.وفي الشأن الثقافي أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعمل على رفع مستوى مؤشرات الأداء, خصوصًا فيما يتعلق بإجراء عمليات الملكية الفكرية والسرعة في إنجازها والمدد اللازمة لذلك.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآرائهم بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى دراسة إنشاء منصة تبادل (بورصة) لتداول الملكية الفكرية وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان وقد تبنتها اللجنة.كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة وضع هيكلها التنظيمي، والعمل على تحسينه وبنائه بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1444/1445هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة , حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي إلى أهمية وجود إطار تشريعي واضح فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي، مطالبًا الوزارة بالعمل على إعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي الشأن المالي والاقتصادي ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.



وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة حيث أشاد عضو ‫مجلس الشورى هزاع القحطاني بالجهود المبذولة والمتميزة من هيئة السوق المالية وحسن إدارتها لأسواق المال الوطنية منوهًا بتحقيق الهيئة لأحد عشر مؤشرًا من ثلاثة عشر مؤشرًا.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.



كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .



وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة , فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.