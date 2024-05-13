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"الجلاجل" وسفير جيبوتي يبحثان سُبل تعزيز التعاون الصحي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل اليوم في مكتبه بالوزارة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات بين وجيبوتي

كما بحثا سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين بقطاعيه العام والخاص.
وقدم سفير جيبوتي شكره لحكومة المملكة على دعم جمهورية جيبوتي وتطلعه لاستمرار تلك الجهود لبناء القدرات في المجال الصحي.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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