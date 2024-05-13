شكرا لقرائتكم خبر عن "الجلاجل" وسفير جيبوتي يبحثان سُبل تعزيز التعاون الصحي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين السعودية وجيبوتي

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل اليوم في مكتبه بالوزارة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما بحثا سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين بقطاعيه العام والخاص.وقدم سفير جيبوتي شكره لحكومة المملكة على دعم جمهورية جيبوتي وتطلعه لاستمرار تلك الجهود لبناء القدرات في المجال الصحي.