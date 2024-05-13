تخصيص خطبة الجمعة للتوعية بأنظمة وإرشادات الحج

بناءً على البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بتاريخ 1445/10/12هـ المتعلق بالحكم الشرعي للحج دون تصريح، فقد وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 9 / 11 / 1445هـ، لتوعية المصلين بأحكام شعيرة الحج، وبيان أحكام النسك، وإرشاد من عزم على الحج لأن يكون حجّه مبروراً، للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ) رواه البخاري ومسلم.

والإشارة إلى ما ورد عن هيئة كبار العلماء من عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وبيان أن من حج بلا تصريح فهو آثم لمخالفته أمر ولي الأمر، ولما في ذلك من الإضرار بعموم الحجاج، والله عز وجل يقول في محكم كتابه : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بظلم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من ولي الأمر لتنظيم الحج وتيسيره للناس، وكذلك توجيه الخطباء بالإشارة إلى ما ورد في بيان الهيئة؛ بأن المكلّف إذا لم يتمكن من استخراج تصريح الحج لحج الفريضة فإنه في حكم عدم المستطيع ؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وقوله سبحانه : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.