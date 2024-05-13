شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 80 متطوعًا يشاركون بمبادرة الحفاظ على البيئة في أحد رفيدة والان نبدء بالتفاصيل

المحافظة على المتنزهات

الاهتمام بالبيئة

الدمام - شريف احمد - دشن اليوم محافظ أحد رفيدة ناصر بن عشق بن شفلوت بحضور ممثل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير مدير مكتب خميس مشيط المهندس سليمان عسيري وبوجود ممثل الغطاء النباتي بالمنطقة، مبادرة بعنوان :"أهمية المحافظة على البيئة".وتضمنت نظافة متنزه جوف آل الشواط بأحد رفيدة، كما شارك في الفعالية رئيس مركز الواديين وثانوية الفرعين ومدرسة ابتدائية الأحد الأولى للبنات، واللجنة الثقافية بالمحافظة وبلدية محافظة أحد رفيدة والمركز ‏الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر وفرق تطوعية بالمحافظة.وشملت الفعالية نظافة المتنزه، واختير متنزه جوف آل الشواط لعدة أسباب من أهمها أنه يعد من أهم المتنزهات بالمحافظة، فيما تهدف المبادرة الحفاظ على البيئة وتثقيف زوار المتنزه بالمحافظة على المتنزهات.وضمت الفعالية أكثر من 80 متطوع من مدارس وفرق تطوعية والموظفين وذوي العلاقة.وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على الاهتمام بالبيئة من خلال المبادرات المتعددة، ومشاركة المجتمع في الحفاظ عليها والاهتمام بها.وتعد منطقة عسير من أكثر مناطق المملكة والجزيرة العربية، فيما يخص الغطاء النباتي وتحضى باهتمام كبير من قبل الدولة.