شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة لزراعته الماريجوانا بمنزله والان نبدء بالتفاصيل

رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات .. ولا أحد فوق القانون



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المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة



•العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة… pic.twitter.com/DXF8pC6Lg3 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 13, 2024

إحالة المتهمين إلى نيابة المخدرات

الدمام - شريف احمد - أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلًا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة لزراعته الماريجوانا في منزله، و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة.وعُثر على 270 شتلة ماريجوانا مخلتفة الاحجام، ونحو 5.130 كيلوجرام من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام، و4150 حبة كبتاجون، و620 سيجارة من الماريجوانا، و50 جرام من مادة الحشيش المخدرة، و21 جرامًا من الكوكايين، و6 علب زيت الماريجوانا، و27 جرامًا من الفطر المخدر، وسيجارتين الكترونيتين من مادة الماريجوانا، و3 قطع من حلويات الماريجوانا، و10 زجاجات خمر. -----------------المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة•العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة... This is a Twitter Status— وزارة الداخلية (@Moi_kuw)وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات، حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.وتؤكد الوزراة استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون.