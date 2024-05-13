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الكويت.. ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة لزراعته الماريجوانا بمنزله

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلًا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة لزراعته الماريجوانا في منزله، و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة.
وعُثر على 270 شتلة ماريجوانا مخلتفة الاحجام، ونحو 5.130 كيلوجرام من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام، و4150 حبة كبتاجون، و620 سيجارة من الماريجوانا، و50 جرام من مادة الحشيش المخدرة، و21 جرامًا من الكوكايين، و6 علب زيت الماريجوانا، و27 جرامًا من الفطر المخدر، وسيجارتين الكترونيتين من مادة الماريجوانا، و3 قطع من حلويات الماريجوانا، و10 زجاجات خمر. -----------------
المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة
•العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة... This is a Twitter Status— وزارة الداخلية (@Moi_kuw)

إحالة المتهمين إلى نيابة المخدرات

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات، حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وتؤكد الوزراة استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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