خطط مبتكرة لتنمية الغطاء النباتي في محمية الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في اليوم الدولي للصحة النباتية، بالتزامن مع الاحتفال العالمي، وذلك تحت شعار (حماية النباتات.. حماية للحياة)، خلال رفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات وحماية البيئة.

وبينت هيئة تطوير المحمية، أنها تعمل على إجراءات وقائية للمحافظة على صحة النبات، وخطط استراتيجية مبتكرة لتنمية الغطاء النباتي، ولضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال، خلال حماية النباتات من الآفات والمهددات البشرية، ومكافحة أنواع النباتات الغازية، واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة، وحفظ الأصول الوراثية للنباتات، وإجراء الدراسات والأبحاث التنموية، وإقامة برامج التوعية البيئية.

يذكر، أن منظمة الأمم المتحدة حددت 12 مايو من كل عام، يوما عالميا مخصصا للاحتفال السنوي باليوم الدولي للصحة النباتية، لرفع مستوى الوعي العالمي حول كيفية حماية صحة النبات، وحماية التنوع البيولوجي والبيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ملامح الاستراتيجية