جائزة البيئة تعلن إطلاق دورتها الثانية

تحت شعار «البيئة لنا ولأجيالنا»، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، جائزة المدينة المنورة للبيئة في دورتها الثانية 2024 ضمن مبادرات مؤسسة جائزة المدينة المنورة، بهدف تشجيع الحفاظ على عناصر البيئة المختلفة، وتحقيق مفهوم الاستدامة البيئية، وتكريم الإنجازات والمبادرات ذات القيمة المضافة في تطوير حلول بيئية.

وقد عقد اللقاء التعريفي الأول للجائزة في مقر غرفة المدينة بحضور العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، للاطلاع على مجالات الجائزة، والمعايير الرئيسية والفرعية، وآلية استخدام منصة إدارة الجوائز في رفع الشواهد.

وستعقد مؤسسة جائزة المدينة المنورة اللقاء التعريفي الثاني بالجائزة، وهو مخصص للشركات العاملة بمحافظة ينبع، في مركز الملك فهد الحضاري بالهيئة الملكية في ينبع لما يزيد على 140 من كبرى الشركات في المحافظة، التي لها تأثير واهتمام بالمحافظة على البيئة.

وأكد أمين عام مؤسسة جائزة المدينة المنورة، المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن «الحفاظ على البيئة ومقدراتها الطبيعية واجب إسلامي وإنساني وأخلاقي، وهي من أهم مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة. كما تمثل المقوم الأساسي لجودة الحياة. والمؤسسة من خلال إطلاقها هذه الجائزة تسعى لتعزيز الوعي المجتمعي في تحقيق التوازن البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة، والاستفادة من الممارسات والبدائل الصديقة للبيئة، للقضاء على مسببات التلوث البيئي».

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة جائزة المدينة، المهندس ماجد بن عبدالرحمن البيجاوي، أن الجائزة من خلال تنفيذها تؤكد تحقيق رؤيتها بأن تكون معيارا للتميُّز البيئي، وأن بناءها جاء ليعزز جهود الجهات والأفراد لإحداث الأثر الإيجابي فـي مجال التميُّز البيئي، والتوعية المجتمعية للمحافظة علـى المكتسبات البيئية، وتحسينها لتكون صالحة للعيش لنا ولأجيالنا، ومتزامنةً مع المتغيرات المتسارعـة بالإفادة من الممكنات والتقنيات المستقبلية وأفضل الممارسات العالمية، وستكون في أربعة مجالات: «تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واستخدام بدائل البلاستيك، والتوعية البيئية، والبيئة البحرية».

وبيّن البيجاوي أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالجائزة ومجالاتها، وشرح المعايير الرئيسية والفرعية، وشروط الاشتراك فيها، لافتا إلى أن بناء الإطار العلمي جرى على مدى ثمانية أشهر بمشاركة نخبة من مستشاري مؤسسة الجائزة المتخصصين في البيئة والتميز المؤسسي.