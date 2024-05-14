«تمهير» يطور أداء القائدات الكشفيات بتعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة أداء التعليم أمس، البرنامج التدريبي الوزاري «تمهير قيادات المراحل الكشفية»؛ بهدف تطوير القائدات الكشفيات في إدارة الوحدات الكشفية، وذلك ضمن سلسلة الدورات التأهيلية للقيادات الكشفية. ويأتي هذا البرنامج من أجل استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها، وكذلك شرح المفاهيم الأساسية وتقديم نبذة حول تاريخها، إلى جانب وصف الطريقة الكشفية، وممارسة عدد من التقاليد الكشفية الأساسية إضافة إلى تنمية القيادات النسائية لتحسين فاعلية والتزام ودافعية القادة للعمل الكشفي بمختلف محاوره وأبعاده، مما يؤدي إلى توفير برامج أفضل للمنتسبين بشكل أكثر كفاءة. ويتضمن برنامج الدراسة جلسات تدريبية نظرية وتطبيقا عمليا تطبق فيه الأسس الكشفية.

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