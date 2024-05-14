مشروعات إبداعية للطلاب في الطباعة ثلاثية الأبعاد

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وتم خلال المعرض عرض 51 مشروعا إبداعيا لنحو 200 طالب وطالبة، لإيجاد بيئة تنافسية بين الطلاب والطالبات في تصميم وطباعة نماذج علمية تحاكي الخيال العلمي، وتكون حلا لكثير من المشكلات الحياتية في كل المجالات، وتنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل وإيجاد بيئة معززة للإبداع والابتكارات ومواكبة التطور العلمي والحضاري.
وقال مدير التعليم إن المعرض عبارة عن مسابقة محلية علمية للطلاب والطالبات تعد الأولى من نوعها تتضمن برنامجا تفاعليا لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عن غيرها من التقنيات؛ كونها توفر حلولا أسهل وأسرع وأقل تكلفة في المشاريع.
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