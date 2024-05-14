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مشروعات إبداعية للطلاب في الطباعة ثلاثية الأبعاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم عرض 51 مشروعا إبداعيا للطلاب والطالبات في الطباعة ثلاثية الأبعاد، شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي أمس معرض منافسات البرنامج التعليمي «تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد» في نسخته الثانية 2024، الذي ينظمه المركز العلمي بالتعاون مع مدارس الشافي الأهلية، بمشاركة 35 مدرسة.

وتم خلال المعرض عرض 51 مشروعا إبداعيا لنحو 200 طالب وطالبة، لإيجاد بيئة تنافسية بين الطلاب والطالبات في تصميم وطباعة نماذج علمية تحاكي الخيال العلمي، وتكون حلا لكثير من المشكلات الحياتية في كل المجالات، وتنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل وإيجاد بيئة معززة للإبداع والابتكارات ومواكبة التطور العلمي والحضاري.

وقال مدير التعليم إن المعرض عبارة عن مسابقة محلية علمية للطلاب والطالبات تعد الأولى من نوعها تتضمن برنامجا تفاعليا لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عن غيرها من التقنيات؛ كونها توفر حلولا أسهل وأسرع وأقل تكلفة في المشاريع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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