التقديم على برنامج «فني نظارات» حتى 20 مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس بدء التقديم على برنامج «فني نظارات»، من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالهيئة، وسيستمر حتى 20 مايو الحالي. ودعت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، المتضمنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس، متضمنا فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي، وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية؛ فيجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.

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