شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يسلم 5 فصول بديلة لمحافظة لحج باليمن والان نبدء بالتفاصيل

95 فصلًا دراسيًا بديلًا

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5 فصول دراسية بديلة لإدارة التربية والتعليم في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في اليمن.وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن صالح الذيباني، أن المركز يسعى للوصول إلى المناطق الريفية النائية، والإسهام في مثل هذه المشاريع الداعمة لعملية التعليم في المناطق والقرى المحتاجة.وأكد مدير إدارة التربية والتعليم في مديرية المضاربة ورأس العارة خلدون زين محمد، أن المشروع سيسهم في توفير فرص تعليم جديدة للأطفال في 3 مناطق في المديرية، وهي وادي مرخة والصدف وعزافة والمناطق المجاورة لهم من خلال الفصول البديلة، والتي توفر بيئة صالحة لتعليم الأطفال.ويجري تجهيز 95 فصلًا دراسيًا بديلًا مع مستلزماتها، وتوفير المواد التعليمية مثل الحقائب والزي المدرسي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود من خلال تجهيز المستفيدات من مشاريع التدريب والتمكين السابقة الحقائب المدرسية محلية الصنع.ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع التعليمية والتربوية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز العملية التعليمية في اليمن.مصنع تعبئة أسطوانات الأكسجينأجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارة تفقدية لمصنع تعبئة أسطوانات غاز الأكسجين في مستشفى قشن العام بمحافظة المهرة، الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.واستمع الفريق إلى شرح وافٍ عما يتضمنه المصنع من أجهزة حديثة ولوحة التحكم المركزية، التي توضح سير آلية عمل أنظمة الضغط الرئيسية ومراحلها المتعاقبة من خلال أنابيب التوصيل بين الوحدات المختلفة في الأجهزة الصناعية الطبية والحديثة، إذ تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 22.630 أسطوانة أكسجين، أي ما يعادل 905.200 لتر في السنة، تستفيد منها مديريات قشن وسيحوت والمسيلة وحصوين بمحافظة المهرة.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني، وتأمين المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية في عموم اليمن.