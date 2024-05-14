الشورى يطالب بسكك حديدية تربط مناطق المملكة بالحرمين

طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بوضع إطار تشريعي واضح فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي، وإعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية.

كما طالب الوزارة بالعمل على إنشاء خطوط سككية جديدة تربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة الرياض والمناطق الجنوبية، وربط منطقة المدينة المنورة بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك؛ لتحقيق هدفها في تحسين الربط المحلي لشبكات التجارة والنقل.

الهدر الغذائي

كما طالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي باستكمال متطلبات البرنامج الوطني للحدِّ من الفقد والهدر الغذائي، داعيًا في الوقت نفسه الهيئة إلى دراسة أسباب ارتفاع عدد مخالفات شركات المطاحن الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات من أجل وضع برامج مشتركة تعنى بالاستفادة المثلى من إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية.

أوقاف المزارع

وفي الشؤون الخاصة بالأوقاف، أصدر الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1444/1445 هـ، طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بسرعة معالجة أوقاف المزارع، واستثمارها الاستثمار الأمثل، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري، وقد تبنتها اللجنة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للأوقاف إلى دراسة إنشاء صندوق وقفي، لدعم وتنمية الأوقاف المتعثرة والمتعطلة.

زراعة النخيل

وخلال الجلسة نفسها، طالب الشورى المركز الوطني للنخيل والتمور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المزارع الصغيرة للنخيل بإحلال أصناف تتصف بإنتاجية وجدوى اقتصادية عالية، وتسهيل توفير مدخلات الزراعة لها.

ودعا المجلس المركز إلى بحث ما يتعلق بتبادل الإعفاء الضريبي للتمور السعودية، لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أنه على المركز تفعيل الاقتصاد التشاركي الزراعي، وتشجيع الزراعة التعاقدية، لدعم الاستدامة الإنتاجية في قطاع النخيل والتمور.

كما أكد المجلس أنه على المركز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير زراعة النخيل، وإنتاج وتسويق التمور.

صندوق البيئة

وفي الشأن البيئي، طالب مجلس الشورى صندوق البيئة بالعمل على معالجة أسباب تدني المبلغ المنصرف الفعلي مقارنةً بالمعتمد ضمن باب المنح والإعانات بميزانيته، وتنويع الخدمات التي يقدمها في برنامج الحوافز والمنح، وتوعية المستفيدين من خلال وسائل التواصل المتنوعة، للاستفادة من تلك الخدمات.

كما طالب المجلس صندوق البيئة بالتنسيق مع المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد من أجل العمل على تنويع الاستثمار في الصناعات والمشروعات البيئية.

بورصة لتداول الملكية الفكرية

وفي الشأن الثقافي، أصدر الشورى قرارًا طالب فيه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعمل على رفع مستوى مؤشرات الأداء، خصوصًا فيما يتعلق بإجراء عمليات الملكية الفكرية، والسرعة في إنجازها، والمدد اللازمة لذلك. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء منصة تبادل (بورصة) لتداول الملكية الفكرية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضوة المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان، وقد تبنتها اللجنة. كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة وضع هيكلها التنظيمي، والعمل على تحسينه وبنائه بصورة أكثر تنظيما وفعالية.