شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: حملة "لا حج بلا تصريح" تتبع النصوص الشرعية والمقاصد المرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس؛ بالحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ‏"الحج عبادة وسلوك حضاري"، في موسمها السادس عشر، تحت شعار "لا حج بلا تصريح"؛ لتعزيز ورفع الوعي بالأنظمة والتعليمات التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبما ينسجم مع حجم الرعاية والاهتمام المقدم من حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، وروعي فيها مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج الميامين، كما جاءت محققة لقواعد الشريعة، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتطبيقًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال"، ومراعاة ظروف التزاحم والتدافع، إلى إدارة التفويج وتنظيم الحشود، مبيناً أن الحملة أتت من أجل سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وعلى الجميع دعمها، والتعاون مع الجهات المنفذة لها.

