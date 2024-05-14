شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة وزير العدل بقمة رؤساء المحاكم العليا والدستورية لمجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية، اليوم الثلاثاء.

وتناولت جلسات القمة "تعزيز المواطنة والإدماج الاجتماعي من قبل السلطة القضائية"، و"التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة القضائية"، و"التقاضي بشأن المناخ".

وناقش الحضور في القمة، التحديات الرئيسة التي تواجهها محاكم الأعضاء في مجموعة العشرين.



وتطرق الحضور إلى الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة بدمج الأدوات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي (AI) في نظام العدالة، واستكشاف التقنيات المبتكرة التي تستخدمها المحاكم التابعة للمشاركين في مجموعة العشرين.

