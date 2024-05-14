أوزان الشاحنات تدمر طريق محايل المجاردة

تسببت الأوزان الزائدة للشاحنات في تدهور أوضاع الطريق الإقليمي الرابط بين مُحافظة محايل المجاردة مرورًا بمُحافظة بارق، ويشهد الطريق الإقليمي تموجات وتشققات في أطرافه نتيجه الحمولة الزائدة لشاحنات النقل التي تعبر الطرق وصولاً لميناء جدة ومُحافظات منطقة عسير.

من جهتها، أكدت بلديات محايل عسير وبارق والمجاردة لـ«دوت الخليج» أن صيانة المنطقة التي ظهرت بها التشققات والهبوطات بطريق محايل المجاردة مرورًا بمُحافظة بارق تحت نطاق مسؤولية وزارة النقل. واعتمدت عقوبة مخالفات الأوزان والأبعاد على الشاحنات والناقلات للمحافظة على الطرق، بينما حذّر المرور السعودي قائدي الشاحنات من تجاوز محطة الوزن؛ لافتًا إلى أنها تُعد مخالفة مرورية تستدعي العقوبات المالية.

وأوضح المرور أن تجاوز محطة الوزن، عقوبته 5 آلاف ريال، تتضاعف في حال التكرار خلال عام من ارتكاب المخالفة الأولى، بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.

مراقبة الشاحنات

جدد سالكوا الطريق الربط بين المُحافظات التهامية الثلاث في منطقة عسير مُطالباتهم للجهات المعنية بإنشاء محطات وزن للشاحنات وكذلك مراقبة الشاحنات المُخالفة للائحة أوزان وأبعاد الشاحنات التي تسلك الطريق الإقليمي.

عيوب جسيمة

يقول محمد عسيري: تشهد منطقة عسير نهضة شاملة في كل مجالات البناء وهناك طرق ترصف وشوارع يتم إنشاؤها ومشاريع كبيرة في البنية التحتية تستغرق سنوات، وبعد الانتهاء من بعض الطرق والمشاريع والشوارع تأتي الشاحنات الثقيلة المحملة بالأوزان غير المعقولة لتحدث أضرارًا بالغة الخطورة في البنية التحتية وهبوط في الطبقة الاسفلتية وإحداث هبوطات وتموجات وثغر عميقة وعيوب جسيمة عميقة بالشوارع والطرق الداخلية والخارجية، والجميع يعاني من ظاهرة الشاحنات والمشاكل التي تسببها لسالكي الطريق.

وطالب عبدالقادر البارقي بمحطة وزن للشاحنات مشيرًا إلى أن بلديات المحافظات وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في عسير يعملون على أعمال الصيانة بشكل دوري وهذه الأعمال تُكلف الدولة ميزانيات باهظة ويبقى الحل الوحيد للحفاظ على سلامة الطرق هو إنشاء محطة وزن للشاحنات.

وقال بكري الشهري إن جميع الطرق الرئيسية التي تربط بين المناطق والمُحافظات في جميع أنحاء المملكة تخضع الشاحنات لمحطات الوزن للحفاظ على سلامة الطريق وكذلك سلامة سالكيه.